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08.12.2020 23:28
Рубрика: Происшествия

СК проверит жалобы на избиение школьников во время квеста в Москве

Следователи начали проверку заявлений школьников о том, что их избил актер во время хоррор-квеста в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Главного следственного управления СК по Москве.

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Ранее телеканал РенТВ сообщил о инциденте во время хоррор-квеста. Одна из учениц школы получила травмы после того, как актер якобы избивал, душил и даже поджигал ребят.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям организаторов квеста "на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия".

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