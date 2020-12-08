СК проверит жалобы на избиение школьников во время квеста в Москве

Следователи начали проверку заявлений школьников о том, что их избил актер во время хоррор-квеста в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Главного следственного управления СК по Москве.

Ранее телеканал РенТВ сообщил о инциденте во время хоррор-квеста. Одна из учениц школы получила травмы после того, как актер якобы избивал, душил и даже поджигал ребят.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям организаторов квеста "на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия".