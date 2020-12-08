В Подмосковье в лесу погиб заслуженный врач Вадим Розенталь

В подмосковном лесу трагически погиб заслуженный врач России Вадим Розенталь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Несчастный случай с медиком произошел на территории садоводческого кооператива "Озерный" в Щелкове. В лесу на 82-летнего врача упало дерево. Вадим Розенталь умер от тяжелой травмы головы.

Агентство отмечает, что Вадим Розенталь вел научную работу, был кандидатом медицинских наук. В свое время был награжден орденом "Знак почета" за участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС.