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08.12.2020 20:01
Рубрика: Происшествия

Погасил ущерб

Начался суд по делу экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8331)
В Замоскворецком суде Москвы во вторник начался процесс по делу о растрате бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Вместе с Ишаевым на скамье подсудимых - экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровске Геннадий Кондратов. Обоих обвиняют в растрате 7,5 млн рублей. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. На планируемых судебных заседаниях свидетели по делу будут допрошены по видео-конференц-связи, так как все они находятся в Хабаровске. Ранее Верховный суд РФ определил подсудность для рассмотрения дела в Москве. По данным источника ТАСС в суде, вину в хищениях признал только Кондратов, а Ишаев вину отрицает.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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По данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он обеспечил заключение договоров с подконтрольным ему ООО "Бейс" по аренде помещения площадью свыше 280 кв. м. Цена аренды была завышена. Это помещение, по данным следствия, использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, директором которого был соучастник Ишаева Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета фирмы. В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Как сообщила ранее защита Ишаева, он еще весной возместил вменяемый ему ущерб на 5,7 миллиона рублей. При этом сам бывший губернатор назвал предполагаемую сумму ущерба "Роснефти" абсурдной. Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, после чего до 2013 года занимал должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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