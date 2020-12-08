Самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за сбоя в работе двигателя

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявший 8 декабря рейс по маршруту Якутск - Олекминск, вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя в работе правого двигателя.

"При выполнении регулярного рейса, через несколько минут после взлета, экипаж заметил, что приборы зафиксировали отклонение от норм в работе правого двигателя. Командиром воздушного судна было принято решение вернуться в аэропорт вылета", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как отметили в авиакомпании, никто из 30 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По инциденту назначена проверка территориального управления Росавиации.

Пассажиров вывезут в Олекминск на резервном судне. Пока на электронном табло аэропорта "Якутск" отмечено, что рейс задерживается до 10 часов по местному времени.