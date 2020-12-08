СК Бурятии проверит видео, где педагог ударила ученика

В Бурятии следователи проверят видео, на котором учительница ударила семиклассника.

Инцидент произошел в Ново-Онохойской общеобразовательной школе Заиграевского района. На видеокадрах видно, что педагог сначала кричит на мальчика, затем бьет его рукой по голове.

"Так как в публикации содержатся сведения о признаках преступления против здоровья несовершеннолетнего, по данному факту следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия начата доследственная проверка", - говорится на сайте ведомства.

В региональном минобре ранее уточнили, что ЧП произошло 7 декабря на уроке английского языка. В произошедшем разбирается детский омбудсмен республики Наталья Ганькина. Известно, что учительница работает в школе более десяти лет, все характеристики на нее только положительные.