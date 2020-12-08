У жителя Читы нашли более 25 тысяч литров контрафактной водки

В Чите у 33-летнего местного жителя сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Забайкальскому краю обнаружили более 25 тысяч литров водки.

Алкогольную продукцию без акцизных марок мужчина хранил у себя в гараже и на арендованных складах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого задержали. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело о хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством.

Отмечается, что сейчас устанавливаются каналы поставки контрафактного алкоголя и возможных соучастников преступления.