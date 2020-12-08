В Башкирии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

В ночь на 8 декабря в Башкирии произошли два пожара с гибелью людей. В Бижбулякском районе при пожаре погибла семья из четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, пожар произошел в жилом доме по улице Шоссейная в селе Малый Менеуз. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 00.06 по московскому времени. На место были направлены силы и средства МЧС России и добровольные пожарные команды Михайловского и Кош-Елгинского сельсоветов. На месте они обнаружили, что горение происходит под кровлей двухквартирного кирпичного дома. На тушение подали два ствола РСК-50. В 00:28 пожар локализовали, а через пару минут ликвидировали открытое горение. К тушению привлекли пять единиц техники и 16 человек.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, - уточнили в МЧС по РБ.

В ту же ночь в селе Ишмурзино Баймакского района загорелся бревенчатый дом на площади 42 квадратных метра. Информация о возгорании поступила в 02:34 по местному времени. Огонь удалось ликвидировать в 03:43. При разборе завалов обнаружили тела троих человек - погибли двое мужчин 1985 и 1989 годов рождения, а также одна женщина 1964 года рождения.

На место ЧП выехал замначальника регионального МЧС Алексей Головко.