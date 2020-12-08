В Прикамье отчим выгнал малолетних детей на мороз из-за куска колбасы

Жителя деревни Первомайка Пермского края обвиняют в жестоком обращении с детьми своей сожительницы.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 28-летний мужчина и его 24-летняя сожительница употребляли спиртные напитки. четырехлетний сын женщины незаметно для взрослых взял со стола кусок колбасы и съел. Заметив пропажу, отчим выгнал его со своим двухлетним братом без верхней одежды на улицу. Соседи заметили замерзших ребят и отвели их к матери. Увидев их в квартире, отчим избил старшего ребенка и снова выгнал обоих детей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили замерзающих детей. Младший ребенок с признаками переохлаждения средней степени тяжести был доставлен в больницу, а старший помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении их отчима возбуждено уголовное дело.