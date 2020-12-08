Закончено дело эксперта, нашедшего спирт в крови ребенка

В центральном аппарате Следственного комитета объявили об окончании расследования уголовного дела против эксперта, который признал погибшего под колесами автомашины ребенка пьяным.

Это дело в прошлом году оказалось одним из самых громких - под колесами машины в Кировской области погиб ребенок. По заключению эксперта, шестилетний малыш был пьян. Почти такое же дело было в Подмосковье. В обоих случаях следствие посчитало, что это ошибка и ней виновен эксперт. В кировском деле обвиняемым стал судебно-медицинский эксперт Сергей Насонов.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

- В июле 2019 года в результате ДТП шестилетний мальчик получил смертельные травмы. По версии следствия, Насонов ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей 15 августа 2019 года отразил в заключении эксперта неверную причину смерти и недостоверные сведения о наличии в его крови этилового спирта, - объяснила представитель ведомства.

Петренко заявила, что после извещения о ДТП 13 июля эксперт не выехал на место происшествия. А исследование тела начал лишь 15 июля, изъяв только кровь погибшего. "Не произвел изъятия необходимых биологических материалов для экспертизы и определения наличия этанола".

Кровь до пересылки в лабораторию хранилась несколько дней без холодильника. Но эксперт, получив странный анализ, его не перепроверил.