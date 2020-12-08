В Новосибирске экс-сотрудницу полиции заподозрили в поджоге автомобиля

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о поджоге автомобиля. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, обвиняемая в умышленном повреждении чужого имущества на момент совершения преступления работала в полиции.

По версии следствия, автомобиль соседа намеренно подожгла 45-летняя женщина - старший специалист по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима регионального ГУ МВД. После служебной проверки ее уволили из органов.

Выяснилось, что сосед предполагаемой злоумышленницы длительное время конфликтовал с ее родителями. О причинах "дворового противостояния" можно только гадать, но из уголовного дела о поджоге машины был выделен материал проверки по признакам самоуправства со стороны матери обвиняемой. Та является председателем местного ТСЖ, и у следователей есть информация о том, что она взимала плату с жильцов дома за право пользования парковочными местами на общедомовой территории.

По всей видимости, конфликт из-за поборов за парковку у дома на улице Плахотного и решила "уладить" дочь председателя ТСЖ. Вечером 29 августа она подожгла автомобиль Toyota Porte, принадлежавший соседу. Жильцы подняли тревогу, сообщили о пожаре владельцу машины, и он ее потушил.

Камеры наблюдения, установленные в подъезде обвиняемой и во дворе дома, зафиксировали, как она проследовала в сторону машины и обратно как раз в то время, когда был совершен поджог. Позже при обыске у нее были обнаружены такие же, как на кадрах охранной системы, предметы одежды, а кроме того жидкость для розжига. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.