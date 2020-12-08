В Новосибирской области журналистов РЕН ТВ закидали палками

Следовали начали проверку после сообщения о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов в Новосибирской области.

Как рассказали в СУ СК РФ по региону, речь идет о съемочной группа РЕН ТВ, на которую напали работники пилорамы.

Часть конфликта удалось снять одному из общественников, сопровождавших корреспондента и оператора федерального канала. На ролике видно, как агрессивно настроенный мужчина прогоняет незваных гостей с территории предприятия, а затем берет с земли куски дерева, оставшиеся от распила, и бросает ими в сторону человека с камерой и его машины.

При этом смартфон успел запечатлеть лишь окончание "разборок", по словам автора видео, до этого сотрудники деревообрабатывающего предприятия по-настоящему накинулись на съемочную бригаду и "чуть не убили".

Журналисты совместно с общественниками снимали сюжет о незаконном вывозе сибирского леса за границу, минуя государственную систему учета древесины ЛЕС ЕГАИС. В том числе, представившись покупателями, провели несколько закупок и выяснили, как лес-кругляк уходит в соседнее государство под видом готовой мебели.