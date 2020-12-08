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08.12.2020 21:00
Рубрика: Происшествия

Снежный заряд

На Кавказе ждут снегопадов и лавин
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8331)
В МЧС сообщили, что ученые предупредили о возможности сильных снегопадов на этой неделе в районе Главного Кавказского хребта.

По их прогнозам, на фоне общего уменьшения количества лавин редкие, но обильные снегопады могут привести к катастрофическим лавинам. В прошлом году только на Транскаме сошло около 200 лавин, из которых лишь 39 - принудительно.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Также в МЧС сообщили об обстановке, связанной с обеспечением населения питьевой водой в Крыму. В некоторых населенных пунктах организован подвоз воды по часам. Где-то полностью отключено горячее водоснабжение.

Об этом шла речь на очередном селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России. По мнению экспертов ведомственного головного НИИ, основные причины обострения ситуации с водой - незначительные осадки в сентябре-ноябре этого года, обмеление водохранилищ и изношенность водопроводных сетей. И даже там, где вода есть, ее качество оставляет желать лучшего.

"В связи с прекращением работы каптажей и скважин 29 населенных пунктов Крыма переведены на режимное водоснабжение, организован подвоз воды. Так, на прошлой неделе в населенном пункте Скалистое воду подавали два раза в день только на 15 минут. Во многих населенных пунктах горячее водоснабжение отключено", - сообщил в докладе начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко.

Также, по прогнозам специалистов института, существуют серьезные риски увеличения происшествий, связанных с использованием некачественной воды в Алуштинском, Бахчисарайском районах, в городах Симферополь, Феодосия, Евпатория и Ялта.

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