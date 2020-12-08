Калининградец не дождался "скорой" и пригрозил медикам расправой

Житель Неманского района Калининградской области прождал бригаду скорой помощи час, после чего принялся угрожать медикам. Об этом сообщает единый центр обработки вызовов экстренных оперативных служб "112".

Инцидент произошел вчера, 7 декабря, примерно в 20.00. Житель поселка Большое Село позвонил по номеру 112, заявил, что плохо себя чувствует, и вызвал "скорую". В течение часа он несколько раз перезванивал и торопил медиков. Когда час истек, мужчина по телефону пригрозил сотрудникам скорой помощи физической расправой.

В центре обработки вызовов попросили жителей Калининградской области относиться к работе медиков с пониманием в связи с большой загруженностью скорой помощи.