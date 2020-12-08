В Ленобласти 18-летний сосед убил пенсионерку за 300 рублей

В Тосненском районе Ленинградской области произошло жестокое убийство, жертвой которого стала 86-летняя женщина. Как сообщили в СК по Ленинградской области, подозреваемый в совершении преступления задержан, им оказался 18-летний сосед пенсионерки.

О том, что в частном доме в поселке Красный Бор обнаружено тело хозяйки с признаками насильственной смерти, стало известно 20 ноября. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство", а позже под подозрение попал местный житель.

- По версии следствия, подозреваемый зашел к своей соседке, 86-летней пенсионерке, занять денег, в результате чего возник конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее одного удара кочергой в область головы, после чего задушил, - рассказали в управлении. - Убедившись, что потерпевшая скончалась, он забрал деньги в сумме 300 рублей и покинул место преступления.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.