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08.12.2020 15:22
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти найдено место гибели детей и подростков времен войны

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

Число жертв, найденных при исследовании массового захоронения у деревни Новая Буря Ломоносовского района Ленинградской области, увеличилось до 20-ти, 15 из них - дети и подростки. Ранее, как сообщает СУ СК России по Ленинградской области, на этом месте были найдены останки четырех человек, из которых один - ребенок.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- В местах раскопок обнаружено значительное количество стреляных гильз от карабина K-98 Mauzer, состоявшего на вооружении немецкой армии в годы Великой Отечественной войны, - сообщили в управлении. - По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы.

Информация о том, что в указанном месте в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941 году проходил массовый расстрел граждан, была получена из архивных источников в рамках проведения работы по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы.

В настоящее время на территории Ленинградской области для этого созданы следственные группы в следственных отделах по городам Гатчине, Луге, Кировске, Тосно, Сосновому бору, Волхову, Кингисеппу и Волосово. Вместе с бойцами поисковых отрядов, историками и сотрудниками архивов они изучают архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения.

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