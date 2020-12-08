В Петербурге хвастливую хинкальную могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

В Петербурге ресторану грозит штраф в полмиллиона рублей за самонадеянную рекламу. На заведении имеется вывеска с фразой: "Лучшие хинкали в городе". Один горожанин поверил рекламе и настолько сильно разочаровался, что даже обратился в антимонопольное ведомство.

Как сообщает Управление ФАС по Санкт-Петербургу, в своем заявлении гражданин указал, что попробовал хинкали в ресторане и пришел к выводу, что в других заведениях готовят лучше. Сотрудники антимонопольного ведомства на дегустацию не вышли, но проанализировав информацию на вывеске, пришли к выводу, что ресторан нарушает законодательство о рекламе.

Дело в том, что Пленум Высшего арбитражного суда относительно подобной рекламы выпустил разъяснения, где указал, как могут применяться сравнительные характеристики. В частности слова "лучший", "первый" или словосочетание "номер один" могут использоваться лишь по отношению к конкретному критерию, имеющему объективное подтверждение. Например, если бы хинкали завоевали бы приз на кулинарном конкурсе городского, районного или муниципального уровня и ресторатор указал бы, что это блюдо лучшее по версии данного состязания, то претензий бы не возникло.

На вывеске никаких критериев не содержалось, соответственно, возник вопрос, кто и на каком основании решил, что хинкали лучшие. Управление ФАС по Петербургу велело владельцам ресторана снять вывеску как недостоверную. Но история для ресторана на этом не закончилась. В течение года заведение могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей за нарушение законодательства о рекламе.