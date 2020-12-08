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08.12.2020 14:16
Рубрика: Происшествия

В Петербурге полицейским за подбрасывание наркотиков дали условный срок

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

В Петербурге вынесен приговор полицейским, которые подбрасывали гражданам наркотики, вымогая взятки и улучшая показатели работы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по уголовному делу проходили сотрудники 75 отдела милиции Невского района Максим Гулемпинченко и Анатолий Лебединский, а также Сергей Володченко, занимавший на тот момент должность полицейского взвода №1 отдельной роты ППСП УМВД России по Невскому району. Им вменялось в вину вымогательство и превышение должностных полномочий.

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- Суд назначил наказание Володченко и Гулемпинченко шесть лет условно с испытательным сроком пять лет с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2,5 года, Лебединскому - три года условно с испытательным сроком четыре года, - сообщили в пресс-службе.

Криминальное трио полицейских уличили как минимум в двух эпизодах подбрасывания наркотиков с целью вымогательства. Летом 2019 года на Искровском проспекте они остановили гражданина и при личном досмотре незаметно подсунули во внутренний карман его курки полиэтиленовый пакетик с веществом, которое угрожали опознать как наркотическое средство. "Забыть" об этим эпизоде обещали за 400 тысяч рублей, но у пострадавшего нашлось только 396 тысяч. Деньги полицейские разделили между собой.

Еще одна история в уголовном деле связана не со взяткой, а с желанием улучшить формальные показатели работы. Гулемпинченко и Володченко получили информацию о том, что некий гражданин собирается приобрести через "закладки" наркотик, задержали его, нашли "закладку", но вещество оформили как изъятое при личном досмотре.

В деле фигурируют также эпизоды, когда Лебединский, пользуясь служебным положением, необоснованно отказывал гражданам в возбуждении уголовного дела, внося в материалы проверок заведомо ложные сведения. Все трое подсудимых вину признали.

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