В Петербурге при строительстве стадиона похитили 180 миллионов рублей

В Петербурге при строительстве стадиона на Крестовском острове было похищено 180 миллионов рублей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК России Александра Бастрыкина.

Средства предназначались для установки системы видеонаблюдения. Первые обыски в офисах подрядной организации, ответственной за поставку оборудования, прошли еще в октябре прошлого года.

Выяснилось, что подрядчик нашел субподрядчика, а тот заказал оборудование в Германии и провел ряд фиктивных сделок. В результате системы видеонаблюдения все же были закуплены, но оборудование оказалось на 180 миллионов рублей дороже запланированного. Руководитель субподрядной организации объявлен в розыск.

Обвиняемыми по делу проходят несколько предпринимателей, участвующих, по версии следствия, в фиктивных сделках, а также их предполагаемые соучастники. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела.