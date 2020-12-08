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В Петербурге при строительстве стадиона похитили 180 миллионов рублей 12:27
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08.12.2020 12:27
Рубрика: Происшествия

В Петербурге при строительстве стадиона похитили 180 миллионов рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге при строительстве стадиона на Крестовском острове было похищено 180 миллионов рублей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК России Александра Бастрыкина.

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Средства предназначались для установки системы видеонаблюдения. Первые обыски в офисах подрядной организации, ответственной за поставку оборудования, прошли еще в октябре прошлого года.

Выяснилось, что подрядчик нашел субподрядчика, а тот заказал оборудование в Германии и провел ряд фиктивных сделок. В результате системы видеонаблюдения все же были закуплены, но оборудование оказалось на 180 миллионов рублей дороже запланированного. Руководитель субподрядной организации объявлен в розыск.

Обвиняемыми по делу проходят несколько предпринимателей, участвующих, по версии следствия, в фиктивных сделках, а также их предполагаемые соучастники. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела.

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