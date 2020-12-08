Дебошир без маски на 1,5 часа задержал рейс звезды "Кадетства"

В аэропорту Астрахани подвыпивший пассажир отказался надеть защитную маску, устроил скандал и на полтора часа задержал вылет самолета в Москву.

Как сообщает Московское межрегиональное управление СК на транспорте, 63-летний мужчина, который предположительно находился в состоянии опьянения, отказался выполнять требования бортпроводников. Пассажир устроил скандал, и сотрудникам астраханского линейного отдела МВД России пришлось усмирить дебошира и снять его с рейса.

Одному из пассажиров рейса - известному по сериалу "Кадетство" актеру Кириллу Емельянову - удалось снять инцидент на видео и выложить в Instagram. На кадрах можно рассмотреть, как мужчина ругается с полицейскими и отказывается подчиняться их требованиям. А сам Емельянов беспокоится, что из-за ЧП опоздает на пересадку.

В итоге воздушное судно вылетело в Москву не в 14:00, а в 15:30. СК организовал доследственную проверку нарушения общественного порядка.