Иранский теплоход сошел с мели в судоходном канале под Астраханью

Теплоход "Пармис", севший на мель вчера в Волго-Каспийском судоходном канале, вызволен из "плена" и продолжил движение в пункт назначения порт Амирабад в Иране.

Как сообщала "РГ", ЧП произошло в понедельник на 50-м километре Волго-Каспийского канала в Икрянинском районе Астраханской области. Теплоход, перевозивший более трех тонн зерна, сел на мель и простоял десять часов.

Как рассказали в региональном МЧС, для вызволения судна был направлен ледокольный буксир "Георгий Седов". Все 11 членов экипажа не пострадали, повреждения судна не обнаружено, загрязнения акватории не зафиксировано.