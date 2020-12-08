На Кубани мужчину будут судить за жестокое убийство жены и тещи

В Краснодарском краевом суде рассмотрят уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в жестоком убийстве супруги и ее матери.

По информации следствия, мужчина жил в Абинском районе, а его жена вместе с матерью и двумя малолетними детьми находилась на хуторе Южном Крымского района. Долгое время между ним и тещей происходили конфликты на бытовой почве. Четвертого декабря 2019 года он приехал к родственникам, однако вскоре разговор перерос в очередную ссору. Супруг покинул дом, а ночью, взяв с собой нож, вернулся и накинулся на спящих женщин. Пенсионерка успела выбежать во двор, однако озверевший мужчина настиг ее возле калитки. Позже следователи подсчитали на ее теле более тридцати ранений, на теле жены - более сорока.

- При этом убийство обвиняемый совершил в присутствии своих двоих малолетних детей, которые стали очевидцами этих страшных событий, - пояснили в прокуратуре Краснодарского края. - Свою вину мужчина признал частично, суд заключил его под стражу. Санкция за указанное преступление предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное с возможностью назначения дополнительного наказания.