На Кубани за месяц оштрафовали 10 тысяч человек без масок

На Кубани за ноябрь оштрафовано более 10 тысяч человек, которые отказывались использовать маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Поскольку постановлением губернатора региона режим повышенной готовности продлен до 15 декабря 2020 года, это распоряжение накладывает обязанность жителям носить маски в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, поликлиниках, административных учреждениях и т. д. В случае нарушения этого требования представители Роспотребнадзора, полиции и исполнительной власти края составляют административный протокол о правонарушении.

"Мониторинговые группы фиксируют, что подавляющее большинство жителей соблюдают масочный режим в общественном транспорте, на вокзалах, в торговых центрах, - прокомментировал ситуацию вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев. - И мы рассчитываем, что в декабре количество выписанных штрафов на нарушение правил снизится. Но количество рейдовых групп при этом пока останется неизменным - нам важно держать ситуацию на контроле".

По словам заместителя главы региона, за ноябрь было составлено 10 372 протокола за отказ носить маски в общественных местах.

По официальной информации оперативного штаба края, за 7 декабря на Кубани выявили 179 случаев заболевания COVID-19. Среди пациентов оказалось 97 женщин и 82 мужчин, а также шестеро детей.

"Общее число заболевших на сегодняшний день составило 23 284 человека. Из них 1988 - это дети, - сообщили в минздраве Краснодарского края. - Выздоровели более 15,7 тысячи пациентов, 651 человека спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 95 жителей края".