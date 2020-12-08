На Урале рассмотрят дело инвалида, которого заставляют снести подъемник

История 81-летнего инвалида Ильяза Зинурова, которому ТСЖ предъявило иск с требованием демонтировать установленный за его счет подъемник, всколыхнула челябинскую общественность. Представители регионального штаба ОНФ обратились к губернатору с просьбой взять под личный контроль ситуацию, заложником которой оказался заслуженный пенсионер, сообщили во вторник в общественной организации.

Ильяз Зинуров лишился обеих ног на производстве, когда ему было 19 лет. Однако родное предприятие не бросил, стал автором десятка работ по металлургии, почетным металлургом и рационализатором.

В последние годы мужчине тяжело передвигаться на протезах, и он пересел на коляску, на которой невозможно без посторонней помощи покинуть подъезд. Пандуса в нем нет, и инвалид несколько лет писал по инстанциям с просьбой об электрическом подъемнике. В итоге, установил его за свой счет, а затраты компенсировал Фонд социального страхования. Однако хеппи-энда не случилось. ТСЖ дома, в котором проживает инвалид, подало на него в суд за самовольную установку приспособления, которое якобы может создать препятствие при экстренной эвакуации жильцов. Первое заседание суда состоялось 7 декабря.

- Управляющие организации должны обеспечить доступную среду для инвалидов, проживающих в многоквартирных домах, - сообщили юристы ОНФ. - Однако ТСЖ поступило крайне безнравственно, объявив войну маломобильному пенсионеру, к тому же продолжает нарушать его процессуальные права: Зинурову не вручили претензию, как того требует закон, не дали ознакомиться с исковым заявлением, показав его непосредственно перед заседанием суда и предложив за несколько минут прочитать и подготовить свои возражения.

Эксперты ОНФ подчеркивают, что установленный в подъезде подъемник должен войти в состав общего долевого имущества собственников дома, ТСЖ обязаны осуществлять его эксплуатацию либо передать на баланс администрации Челябинска. Однако ни того, ни другого сделано не было. В результате всю ответственность теперь пытаются переложить на инвалида.

- Ранее Ильяз Юнусович получил от мэрии официальный ответ о возможности установки подъемника и невозможности организации пандуса, - заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной. - Для инвалида это письмо стало подтверждением того, что единственным средством, обеспечивающим доступную среду для него, является монтаж подъемного устройства. Он воспринял его как руководство к действию.

В Челябинске действует муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в Челябинске на 2017-2020 годы", в рамках которой проводятся работы по организации беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в объекты инфраструктуры и жилые дома. На стороне челябинского инвалида и федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", который гласит, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить инвалидам условия для такого доступа.

Другими словами, если подъемник установлен неправильно, на чем настаивают представители ТСЖ, то устранить этот недочет обязаны органы местного самоуправления. Однако вместо того, чтобы обратиться в мэрию и найти законное решение, ТСЖ решило затаскать по судам инвалида.

Заседание суда по делу о подъемнике перенесено на 21 декабря. К процессу уже подключились юристы регионального омбудсмена, мэрии и ОНФ.