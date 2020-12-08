На Урале 14 человек осудили за кражу нефти на 128 миллионов рублей

В Челябинской области вынесли приговор по уголовному делу о краже нефти из магистральных трубопроводов. 14 местных жителей в зависимости от степени участия в преступлениях признаны виновными в кражах и покушении на кражи, самовольном подключении к нефтепроводам и легализации средств, полученных преступным путем, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Установлено, что в течение 2016-2017 годов осужденные через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах "Уфа-Петропавловск", "Уфа-Омск", "Нижневартовск-Курган-Куйбышев" похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Оперативное сопровождение по делу проводили сотрудники регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

По уголовному делу проведено более 10 экспертиз: дактилоскопических, химических, биологических, и других. Допрошены более 50 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемых к совершенным преступлениям, отметили в СК.

Приговором суда осужденным назначено наказание от условного до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Судом произведен арест недвижимого имущества осужденных: квартир и земельных участков, автомобилей и денежных средств, находящихся на банковских счетах.