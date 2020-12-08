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08.12.2020 19:04
Рубрика: Происшествия

В челябинской 16-этажке рухнул лифт, где были две женщины с детьми

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В челябинской 16-этажке оборвался лифт, в котором находились женщины с детьми. В ходе проверки инцидента предстоит дать оценку действиям управляющей компании и обслуживающей оборудование подъемников организации, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

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- Установлено, что сегодня утром в многоквартирном доме № 9 на площади МОПРа в Челябинске на уровне второго этажа произошел обрыв троса лифта, в котором находились две женщины с детьми, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - К счастью, во время инцидента никто серьезно не пострадал. Прокуратура Центрального района Челябинска организовала проверку по обращению супруга одной из женщин, находившихся в лифте.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ГК "Тополинка" и организации, обслуживающей лифтовое оборудование.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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