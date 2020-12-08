В Кургане вынесли приговор трем молодым людям, похитившим у жителей нескольких регионов с банковских карт около 180 тысяч рублей.

Главному фигуранту уголовного дела, ранее судимому за имущественные преступления, - 29 лет.

Как установило следствие, в июле 2019 года он, представившись сотрудником службы безопасности банка, звонил жителям Ярославской, Архангельской, Самарской областей и сообщал, что с их банковских карт неизвестные переводят деньги. Чтобы пресечь незаконную транзакцию, аферист предлагал собеседникам подойти к банкомату и выполнить ряд операций либо назвать номер карты, срок ее действия, код с обратной стороны и пароли, поступающие в СМС-сообщениях. Получив доступ к чужим деньгам, молодой человек прекращал общение.

Таким образом он обманул восемь человек, а помогали ему девушки 23 и 26 лет. В двух случаях обман не удался: заподозрив неладное, люди отказались следовать рекомендациям жуликов. За мошенничество подсудимого приговорили к 5,6 года колонии строгого режима. Его соучастницы получили по 2 и 2,5 года условно.

По данным регионального управления МВД, волна хищений с банковских карт буквально захлестнула Зауралье. Обычно жертвами мошенников становятся пожилые люди. За последнюю неделю ноября в полицию обратилось сразу 30 человек, у которых жулики похитили в общей сложности свыше 2,5 миллиона рублей. 66-летняя пенсионерка из Кургана перевела им более 1,2 миллиона рублей, могла бы и больше, но по дороге к банкомату ее остановили стражи порядка. Полицейские разослали зауральцам более ста тысяч СМС-сообщений с просьбой быть бдительными и обращать внимание на номер телефона, с которого звонят неизвестные. Как правило, злоумышленники используют стандартные номера, начинающиеся с 495 и 499, а не короткие сервисные. При малейшем сомнении нужно просто перезвонить в банк по телефону, указанному на обратной стороне карты.