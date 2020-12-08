В Свердловской области в сгоревшем доме найдены тела трех человек

Правоохранительные органы разбираются в причинах пожара в Полевском, где на пепелище сгоревшего частного дома были найдены тела троих погибших.

Сообщение о ЧП на улице Партизанской поступило в экстренные службы в 04.45 по местному времени. Через несколько минут огнеборцы прибыли на место, к тому времени полыхали надворные постройки и крыша дома.

"Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08.30. Работают пожарные дознаватели и следственные органы", - передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, на пожарище обнаружены сильно обгоревшие тела мужчины и двух женщин. "Пока данных о причине смерти людей нет, в связи с чем будут проведены судмедэкспертизы. Для установления причины возгорания - пожарнотехническая", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранительные органы осматривают сгоревшие постройки и опрашивают соседей: выясняют, какой образ жизни на вели владельцы дома, ищут возможных очевидцев.

"Предварительно известно, что в доме проживали мужчина со своей сожительницей и его парализованная мать. По одной из версий, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Проверяются также другие версии, в том числе - короткое замыкание в электропроводке", - добавил руководитель пресс-службы главка МВД области Валерий Горелых.