Правительство Китая обещает к 2025 году вызывать в пять раз больше искусственного дождя и снега, чем сейчас. Технология так называемого засева облаков разрабатывается в КНР с 1960-х годов. В программе по разработке искусственного климата заняты порядка 35 тысяч человек. Согласно заявлению Госсовета КНР, через пять лет в стране появится возможность формировать искусственные осадки на площади 2,1 миллиона квадратных километров, это 56 процентов территории Китая.

Ранее практика засева облаков была испытана во время летней Олимпиады в Пекине в 2008 году - тогда руководство страны заявило, что эта технология позволила заставить дожди пролиться до начала Игр. Также, по оценке китайских метеорологов, благодаря этой методике в 2019 году удалось предотвратить до 70 процентов ущерба от града в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Судя по заявлениям Госсовета КНР, в будущем Китай намерен экспортировать свою технологию, чтобы "помочь всему миру уменьшить опасность засухи и града", а также для тушения лесных и пастбищных пожаров.

Периодические воздействия на погоду осуществляются во многих странах, включая Россию, США, Австралию и другие. Однако Всемирная метеорологическая организация ООН обращает внимание, что технологии засева облаков пока находятся в стадии изучения и практически невозможно просчитать все последствия воздействия, потому что на процесс влияет слишком много факторов. Кроме того, отмечается необходимость юридического регулирования в данной области, например при формировании дождевых или снеговых туч в приграничных районах.