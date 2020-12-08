В России с начала года предотвратили 41 теракт

В этом году в России на стадии подготовки было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Об этом сегодня в Москве на заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

Открывая заседание, он особо отметил, что в результате скоординированных действий силовых структур в 2020 году в России не было допущено совершения терактов.

Кроме того, по данным Бортникова, в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий было нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 СВУ, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.

Также, по данным директора ФСБ, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Россию 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Росфинмониторингом были заблокированы финансовые активы более 1 200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, на общую сумму свыше 57 млн рублей. Пресечены 184 факта финансирования терроризма.

Алекснадр Бортников также обратил внимание на эффективное взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов, которое позволило ограничить доступ к 66,5 тысячи материалов террористического содержания. Пресечена деятельность 110 иностранных граждан, которые занимались распространением таких материалов в интернете.

Вместе с тем, как сообщили корреспонденту "РГ" в информцентре НАК, внимание участников заседания было обращено на сохраняющиеся угрозы, связанные с деятельностью МТО, в том числе с активизацией террористической пропаганды и попытками вербовки граждан в социальных сетях и мессенджерах.