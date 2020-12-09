У православных идет многодневный Рождественский пост, и самый острый вопрос верующих: как поститься, когда бушует ковид?

Обычно пост мирян - это отказ от мяса, молочного, птицы, яиц, алкоголя; рыбу можно все дни, кроме среды и пятницы. Но как в 2020-м поститься заболевшим? "Сухой бы корочкой питаться", когда и без того сил нет? И что есть врачам, да всем, кому сегодня приходится много работать, и нет времени на обдумывание своего пищевого рациона?

Главное понять, пост - это не про еду. Как выразился один подвижник благочестия, "если бы в посте все дело было бы в еде, то святыми были бы коровы". Пост - это про любовь и самопожертвование.

1. Человек - это не слова, человек - это поступок

Точнее, тот выбор, который нам приходится делать ежечасно. Причем истинный характер проявляется в выборе, который мы делаем под давлением обстоятельств: чем сильнее давление, тем сильнее обнажается наша внутренняя сущность. В обычном состоянии, вне скорбей и болезней, человек пребывает в обольщении относительно самого себя. "Он чувствует себя всегда лучшим, чем он есть, и доброта его, как доброта пьяницы, исходит не от глубины сердца, а от глубины желудка, - пишет архиепископ Иоанн Шаховской. - Известно, что пьяница, с умильными слезами желающий целоваться со всеми, вовсе не добр по существу своему. Пьяное умиление у него может сейчас же перейти в озверение. Так же и разнеженный от сытой и праздной жизни человек часто склонен к благодушным порывам и мыслям. Но эта доброта - пена над глубиною моря эгоизма. И стоит такому человеку (да и вообще всякому) немного попоститься, утеснить плоть, сузить свое жизненное пространство каким-либо самоограничением, как этот человек увидит все свое бунтующее эгоистическое естество".

В семьях таким постникам обычно советуют: ты лучше поешь, но не злись, не будь таким невыносимым. Это бунтует плоть, злится, как пес голодный. "Но лишь бросишь ей подачку, она умиротворяется, из пса делается ласковым ягненком, - продолжает архиепископ Иоанн Шаховской. - Надо ущемить, расшевелить плоть свою, душу свою; надо лишить себя каких-то своих пристрастий и посмотреть: каково внутреннее нашего естества? Надо пред Богом и пред собою снять нас украшающую и скрывающую наши недостатки одежду, одежду, опрысканную духами самообольщения, и посмотреть на гной своей больной, может, даже смертельно больной души".

2. Не ждать нимба над головой

То есть смысл отказа от мясной и молочной пищи точно не в самодовольном ожидании, когда же под лопатками начнут прорезаться крылья, а над головой засияет нимб святости. И не в том, чтобы погордиться своими подвигами перед остальными грешниками непостящимися. Смысл поста не в ослеплении, в прозрении. В том, чтобы, добровольно утеснив себя, абсолютно честно и беспощадно увидеть свою суть. Если человек честен с самим собой, такое прозрение всегда болезненно.

Пост - это постоянная умеренность с благоразумной разборчивостью. Фото: Photoxpress

3. Куда идти с гнойниками души?

Но как пройти через боль обнаружения своего грешного подполья? Чтобы пост стал истинной и самой совершенной духовной гигиеной человека, недостаточно увидеть гнойники своей души, их надо вскрыть, а затем уврачевать. Выворачивать исподнее, изливать сокровенное нужно не перед подружкой и даже не перед психотерапевтом. Ни сочувствие симпатизирующего тебе человека, ни знания психолога тут не помогут. Обращаться надо к Творцу. Только Создатель способен исцелить. В таинствах Церкви действующей силой является не другой человек, не такое же, как и ты, немощное творение - священник, нет. Во время таинства за видимой стороной происходящего есть невидимая сторона.

Истинный пост - это удаление от зла и то, как ты сможешь, уподобляясь Богу, стать жертвенным и милосердным

Когда нетварная сила - Благодать Божья нисходит на нас и освящает нашу душу и плоть, приобщая нас к Божественному естеству, оживотворяя нас и воссозидая в жизнь вечную. То есть таинство исповеди и таинство причащения - обязательная часть поста. Естественно, в период пандемии все это делать надо, соблюдая меры безопасности: не ставя под угрозу ни свою жизнь, ни чужую.

4. Сдаваться нельзя

Но почему пост - битва? И кто тут враг? Окружающие, соблазнительно поедающие все для тебя запретное? Твой аппетит? Физическая слабость? Самоуспокоенность? Лень? Не все так просто. Пост - наш порыв к Богу, через тину дней - к Нему. И есть сила, которой эти наши устремления неугодны. Вот и искушает она нас - предложениями греха. Соблазном отклонения от выбранного пути. Искушения - своего рода испытания, проверка опасной, сложной, соблазнительной ситуацией, проверка, выявляющая наши действительные внутренние склонности и качества.

Искушения бывают внешние - скорби, унижения; и внутренние - наши собственные страстные помышления, которые подчас, а в пост особенно, подобны зверю, сорвавшемуся с цепи. Ведь при любом телесном воздержании наше тело - "завеса нашей плоти", отделяющая нас от невидимого мира, делается тоньше, мы становимся более восприимчивыми к духовному миру. Это может стать вредным и даже опасным, если не защищаться - молитвой, таинствами Церкви - от воздействия "духов злобы поднебесных". Вот и начинается в нас борьба: со своей раздражительностью, со своей невесть откуда взявшейся злобой или самовозношением... Страстей много, перечислять - места не хватит. Главное понять: сдаваться нельзя, победить, опираясь только на свои силы, невозможно. Значит, начинают пост разговором со священником: "Батюшка, на какие ограничения благословите?" - в еде, в супружеских отношениях, в молитве: у каждого своя мера, брать надо по силам. Слава Богу, и общение со священником сейчас можно вести онлайн.

Пост начинается не с меню, с благословения и молитвы. Молятся в пост особенно усердно, стараясь не пропускать утреннего и вечернего правила. Советуется расширить ежедневный круг молитв за счет псалмов, домашнего разбора текстов богослужения на русском языке - чтобы лучше понимать, что происходит в храме. В этом году, когда в интернете можно найти трансляции из разных храмов, все этому способствует.

5. И где в этих боях любовь?

И к кому? К ближним, к дальним, к Христу, чье Рождество мы будем так скоро приветствовать. Вопрос любви в пост принципиален. Есть критерий, позволяющий определить, на пользу ли нам воздержание. Способен ли ты помочь нуждающимся, быть милосердным, простить обидчиков, удержаться от злословия, не кичиться перед непостящимися? Если "да", все в порядке.

Компетентно

Как и в чем ограничивать себя в пост

Последние годы многие СМИ в канун многодневных постов, недолго думая, публикуют так называемые "Календари поста", где по дням регламентируют: когда сухоядение (отказ от вареной пищи), а когда позволительно и вареное. При этом не указывается, что календари эти Монастырского устава и не могут быть рекомендованы заочно всем без разбору. В итоге, узрев строгости, люди решают: "Это не для меня", и такое важное и радостное явление, как пост, проходит мимо. Но давайте вчитаемся, что писали про пост святые.

"Мы не телоубийцы, мы убийцы наших страстей", - учил святой Амвросий Оптинский. А отец русского старчества преподобный Паисий Величковский объяснял: "Если плоть распаляется по молодости, то много должно воздерживаться; если же она немощна, то нужно довольно в сытость принимать пищу, не взирая на других подвижников, - много или мало кто поститься; смотри, рассуждай по своей немощи, сколько можешь вместить: каждому мера и внутренний учитель - своя совесть. Умеренный и разумный пост - основание и глава всем добродетелям".

Привыкают к посту постепенно: "Дневную меру и количество пищи пусть каждый сам для себя установит с тем, что если окажется излишнею и тяжесть производящею, то уменьшил бы; а когда усмотрит, что принятая им мера недостаточна к поддержанию тела, то пусть сделает малую добавку; и таким образом, дознав основательно - опытами, назначит себе такое количество пищи, которое может поддерживать силы тела его, служа не сластолюбию, а истинной нужде. Всем же одну меру узаконить невозможно. Впрочем, для новоначальных самая лучшая мера та, чтобы оставить пищу тогда, пока чувствуешь еще алкание" (преподобный Нил Сорский).

Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством. В Сочельник, 6 января, стараются не есть до первой звезды. Накладывают пост и на развлечения, отказываясь от развлекательных передач, многие выходят из соцсетей или хотя бы избегают там споров. Касается пост интимных отношений, в эти дни недопустима разнузданность и уместна сдержанность. Хотя в таком деликатном вопросе, как исполнение супружеских обязанностей, священники призывают руководствоваться любовью и уважением к чувствам и потребностям своей второй половины.