МЧС России не собирается запрещать костры и шашлыки

Как сообщили корреспонденту "РГ" в профильном департаменте МЧС России, в Постановлении правительства РФ № 1479, которым вводятся новые правила, действительно изложены эти запреты. Но они не категоричные и не абсолютные. Сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено только на расстоянии ближе 5 метров от построек. То же самое правило предусмотрено и для приготовления шашлыков и разжигания мангалов.

Как пояснили нам в МЧС, этот наиболее чувствительный для дачников момент прописан в приложении № 4 к новым правилам противопожарного режима. Там четко говорится, что разведение огня в несгораемых емкостях разрешено на расстоянии минимум 5 метров от придворовых построек. Так что аппетитный дымок и запах мяса на шампурах не исчезнет по весне из наших дворов.

Кроме того, с 1 января нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. Соответственно, нельзя будет и поджигать эти свалки, если он вдруг стихийно возникнут. Ранее данная норма вовсе отсутствовала в требованиях противопожарного режима, так как правила противопожарного режима регулировались ведомственным приказом МЧС и затрагивали только земли сельхозназначения, а не частные придворовые территории.