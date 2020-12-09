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09.12.2020 12:44
Рубрика: Происшествия

МЧС России не собирается запрещать костры и шашлыки

Текст: Тимофей Борисов
С 1 января вступают в силу новые правила противопожарного режима, регулирующие помимо прочего и разведение открытого огня во дворах частных домов. Ранее некоторые СМИ сообщали, что на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры. Информация вызвала бурный ажиотаж, так как многочисленные российские дачники по весне и осенью часто сжигают и ветки, и листву, и мусор, да и целом не могут обойтись без открытого огня на участках. Как говорится, шашлыки на природе - это визитная карточка наших дач. Однако тревога оказалась ложной, и информация о тотальном запрете костров и мангалов не совсем верна.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в профильном департаменте МЧС России, в Постановлении правительства РФ № 1479, которым вводятся новые правила, действительно изложены эти запреты. Но они не категоричные и не абсолютные. Сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено только на расстоянии ближе 5 метров от построек. То же самое правило предусмотрено и для приготовления шашлыков и разжигания мангалов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как пояснили нам в МЧС, этот наиболее чувствительный для дачников момент прописан в приложении № 4 к новым правилам противопожарного режима. Там четко говорится, что разведение огня в несгораемых емкостях разрешено на расстоянии минимум 5 метров от придворовых построек. Так что аппетитный дымок и запах мяса на шампурах не исчезнет по весне из наших дворов.

Кроме того, с 1 января нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. Соответственно, нельзя будет и поджигать эти свалки, если он вдруг стихийно возникнут. Ранее данная норма вовсе отсутствовала в требованиях противопожарного режима, так как правила противопожарного режима регулировались ведомственным приказом МЧС и затрагивали только земли сельхозназначения, а не частные придворовые территории.

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