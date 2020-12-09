Чем в столице порадовать ребенка, если новогодние елки отменены?

Это будет первый ковидный Новый год в Москве. Стараясь остановить распространение коронавирусной инфекции, городские власти отменили все массовые мероприятия и фестивали.

Не будет и традиционных елок в детских кружках, музеях и на других площадках - все они до 15 января закрыты. Как же сделать, чтобы и в это время Новый год для юных москвичей стал праздником?

Елка онлайн

Топовое по размаху новогоднее шоу в прежние времена устраивал "Крокус Сити Холл", вмещающий более 7 тысяч зрителей. Еще весной, предвидя это, организаторы решили перенести феерию в формат онлайн. Согласно рекламе, амбициозное детище обошлось в сумму более 1 миллиона долларов. Называется шоу "Пять чудес Деда Мороза". По сюжету Снежная Королева (Нонна Гришаева) крадет волшебную рукавицу у Деда Мороза (Сергей Баталов). Без рукавицы детям не получить новогодних подарков. "Это шоу-блокбастер с эффектом присутствия для детей от 3 до 10 лет, - рассказали "РГ" в пресс-службе организаторов. - Покупая билет, родитель заполняет анкету с именем ребенка, его фотографией и посланием Деду Морозу. Эти данные мы не сольем в Сеть. Но ребенок увидит себя и свое послание на экране в разных сценах шоу". Вместо смеха и слез зрителю предлагают по настроению ставить лайки.

Билет на машину

"Цирк Аквамарин" в этом году выбрал безопасную "АвтоЁлку". Смотреть шоу с лазерами, фейерверками, сложными акробатическими номерами можно из машины или возле нее в аэропорту Быково. Видно будет хорошо из любой точки"взлетки", а звук пойдет через автомагнитолы. Билет покупается на машину. Сюжет такой: Новый год на планете Бетта в опасности из-за Леди Коррозия, которая похищает Деда Мороза. Спасать их будут механики. Зрителям предложено мигать фарами, бибикать, свистеть.

Безопасный дуэт

Этот год - мечта массовиков-затейников. Просторы интернета на запрос: "Вызов Деда Мороза и Снегурочки" выдают новую услугу - Дед Мороз с антителами. Более десятка таких объявлений насчитала только на "Авито". Как рассказал "РГ" студент одного из вузов Евгений Кучкин, летом он переболел ковидом. Сейчас у него есть антитела, справка и костюм главного волшебника. На его объявление откликнулись многие, и с 20 декабря он "выпадет" из лекций и семьи, будет зарабатывать деньги. "Ищу с такими же данными Снегурочку, чтобы цену за дуэт поднять", - говорит Евгений.

Новый год к нам мчится, скоро все случится. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Лучше всего - улица

Встреча Деда Мороза во дворе - еще один популярный ход для обеспечения безопасности. К слову, самый бюджетный и удобный для многих родителей вариант, это собраться двором и заказать одного такого "Евгения" на всех детей двора. Как рассказала "РГ" жительница Перово Светлана Григорук, одной семье вызов аниматора дорого обходится. Попытки сходить с сыном на елки и раньше заканчивались соплями. "Теперь сами покупаем подарки, придумываем игры, а проводит заказанный Дед", - говорит москвичка.

Более волшебный праздник устраивают аниматоры в районе Китай-города. Тут Дед Мороз приходит в один из скверов. "В прошлом году, видимо, предчувствуя ковид, испробовали эффект неожиданности, - рассказывает "РГ" организатор праздника Екатерина Смирнова. - Главное, чтобы родители не проболтались. Гуляя по новогодней Москве, семья с детьми доходит до определенной детской площадки. И вдруг сюда же приходят Дед Мороз и Снегурочка, и час танцуют и занимаются с детьми".

Влиться в массы

Новогодние программы представляют и столичные театры, ведь спектакли не отменяли. Но представитель агентства по продаже билетов Ticketland каждого покупателя предупреждает, что в любой момент детские спектакли могут запретить. Деньги вернут, но у родителей и детей может остаться неприятный осадок. Как у моей приятельницы с тремя детьми, завсегдатаев елки на "Мосфильме", которую организаторы уже отменили.

На заметку

Цены на праздник

Спектакль в театрах и цирках - от 600 руб.

Онлайн-елка - от 900 руб.

Неожиданная встреча Деда Мороза - от 2,5 тыс. руб.

Музыкальные мини-спектакли, дискотеки - от 2,5 тыс. руб.

Аниматор с антителами - от 2,5 тыс. руб.