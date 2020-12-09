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09.12.2020 12:14
Рубрика: Происшествия

Черные дровосеки

Под Смоленском незаконно вырубили деревья на три миллиарда рублей
Текст: Ирина Манаева (Смоленск)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 278(8332)
Бизнесмена из Подмосковья задержали на минувшей неделе по обвинению в уничтожении 860 гектаров леса в Гагаринском районе. Ущерб превысил 3,1 миллиарда рублей.

Как полагают в управлении Следственного комитета по Смоленской области, масштабные незаконные вырубки проводились почти восемь лет - с ноября 2012 по июль 2020 года. Предприниматель заключал с физлицами и представителями организаций договоры на очистку земель от дикорастущих растений. Но фактически под корень сносили и "простые" деревья и кустарники, не входящие в лесфонд, и защитные насаждения, и леса на особо охраняемых природных территориях.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Восстанавливать леса по заказу бизнеса смогут лесничества

По предварительным данным общая площадь вырубки составила 8,6 миллиона квадратных метров. Срубленную древесину - около 170 тысяч кубов - мужчина продал. Лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму более 3,164 миллиарда рублей.

Преступную схему раскрыли следователи при поддержке сотрудников ФСБ и полиции. Установлен круг лиц, причастных к экологическому преступлению. Предполагаемый организатор - житель Московской области - задержан. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка в особо крупном размере).

- В коттедже в Гагаринском районе, а также в московской квартире фигуранта проведены обыски. Наложен арест на его имущество на общую сумму более 700 миллионов рублей (в целях возмещения вреда). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу, - сообщила старший помощник руководителя смоленского управления СК подполковник юстиции Наталья Зуева.

Под корень сносили и деревья, не входящие в лесфонд, и леса на особо охраняемых природных территориях

Планируется также выяснить, могли ли должностные лица органов власти оказывать этому бизнесмену покровительство. Если незаконные вырубки покрывал кто-то из чиновников, круг подозреваемых расширится.

Заготовка древесины без разрешения регулярно привлекает внимание правоохранителей в Центральной России. Но обычно масштабы нарушений не столь внушительны. Так, в начале декабря в Костромской области по материалам природоохранной прокуратуры возбудили дело в отношении лесничего, не заметившего, что дровосеки частной компании прихватили к арендованному участку еще около 1,4 гектара. В акте осмотра он написал, что нарушений нет. Ущерб, причиненный при нелегальной вырубке, оценили в два с лишним миллиона рублей. Теперь сотрудник казенного учреждения "Буйское лесничество" обвиняется в служебном подлоге по части 1 статьи 292 УК РФ.

Тем временем

Расторгнуть договор аренды 533 гектаров леса и вернуть их в казну города предстоит до конца 2020 года властям Льгова. Об этом местной администрации напомнила антимонопольная служба Курской области. Если власти не отреагируют на предупреждение, ответственному чиновнику грозит штраф до50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет. История с передачей участка индивидуальному предпринимателю без торгов получила в регионе скандальную огласку. В июле лес сдали в аренду на 49 лет для заготовки древесины. Нарушение выявила прокуратура, в суд направлен иск о признании договора недействительным. Следователи решают, есть ли основания заводить на местных чиновников уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск

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