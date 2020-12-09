Суд Москвы отправил под домашний арест патологоанатома Боткинской больницы

Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Паклиной Оксаны Владимировны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ, сроком до 7 февраля 2021 года, сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Паклину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее Пресненский отправил под арест, только уже не под домашний, а в СИЗО, другого фигуранта дела - генерального директора ООО "Центральный национальный биобанк" Алексея Подлубного. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере.

Оксана Паклина не просто патологоанатом - она заведующая патологоанатомическим отделением Боткинской больницы, доктор медицинских наук и главный научный сотрудник отделения патологической анатомии Института хирургии им. А. В. Вишневского. За ее авторством вышло 100 научных работ в российских и зарубежных медицинских журналах.