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09.12.2020 22:49
Рубрика: Происшествия

Суд отправил бывшего топ-менеджера "Ростеха" под домашний арест

Экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Суд Москвы отправил под домашний арест патологоанатома Боткинской больницы

"Суд отклонил ходатайство следствия о заключении Лалетиной <…> под стражу и избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 8 февраля 2021 года", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря Головинского суда Анастасии Уртиковой.

По информации источника агентства, речь идет о бывшем топ-менеджере "Ростеха".

Она пришла в госкорпорацию в ноябре 2013 года. С октября 2015-го возглавляла направление правового обеспечения и корпоративного управления. Кроме того, она являлась председателем Третейского суда при "Ростехе".

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