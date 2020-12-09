В Москве усилят контроль за соблюдением ТЦ антикоронавирусных мер

В столице усилят контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19 в торговых центрах и магазинах столицы перед Новым годом. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Проверять будут соблюдение социальной дистанции в торговых залах и очередях, ношение масок и перчаток, наличие обеззараживающих средств и так далее", - сказал Немерюк, которого цитирует ТАСС.

По его словам, в новогодние праздники в Москве также будут контролировать ситуацию с обеспечением эпидбезопасности посетителей и работников торговых предприятий.

За нарушения мер профилактики COVID-19 заведениям грозят штрафы до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности. Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то он может составить до одного миллиона рублей, либо деятельность заведения могут приостановить на срок до 90 дней.

Как сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, за три осенних месяца более 17,5 тысячи организаций были привлечены к административной ответственности за нарушение антикоронавирусных мер. По этой причине приостановили деятельность 105 предприятий торговли и торговых центров.