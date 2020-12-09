В Орле завели дело на приверженцев "Свидетелей Иеговы"

В Орле трое приверженцев запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы" стали фигурантами уголовного дела. Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, их заподозрили в организации проведении собраний экстремистской организации.

По данным следствия, все трое были членами Совета старейшин собрания "Свидетели Иеговы "Орел". Они формировали повестку, созывали приверженцев и выполняли другие организаторские функции, чтобы собрания запрещенной организации проводились и она продолжала свою деятельность.

- Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД, - отметили в СК.