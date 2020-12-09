В Хабаровске экс-полицейский осужден за взятку и хранение боеприпасов

Суд в Хабаровске вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции. Он признан виновным в получении взятки и незаконном хранении боеприпасов.

Мужчина являлся начальником 8-го представительства заказчика Управления представителей заказчика Департамента тыла МВД России. Установлено, что он вымогал деньги у директора коммерческого предприятия за беспрепятственную приемку 12 новых автомобилей для полиции в рамках госконтракта.

27 мая он получил 250 тысяч рублей и был задержан с поличным.

"В ходе обыска в квартире осужденного обнаружены и изъяты 140 патронов калибра 7,62 миллиметра. Мужчина хранил боеприпасы незаконно", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

До вынесения вердикта он находился под стражей. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.