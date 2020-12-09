Появилось видео 25-метрового факела на нефтяной скважине в Оренбуржье

При пожаре на нефтяной скважине близ села Таллы в Оренбуржье пострадал молодой мужчина. Главное управление МЧС по региону опубликовало видеозапись с места возгорания: высота огненного факела, вырывающегося из скважины, достигла 25 метров.

Как уже писала "РГ", сообщение о пожаре на Таллинском месторождении-2 в Грачевском районе поступило в сегодня в семь утра. Пламенем охвачено 100 квадратных метров.

В пожаре пострадал 27-летний мужчина: он получил ожоги кистей рук III степени. Пациент находится в хирургическом отделение Грачевской центральной районной больницы.

Борьбу с огнем ведут 50 человек и 14 единиц техники.

Для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская лаборатория Экологической службы Оренбургской области.