При пожаре на нефтяной скважине в Оренбуржье пострадал человек

Крупный пожар на нефтяной скважине вспыхнул в Оренбуржье. В результате ЧП пострадал 27-летний мужчина: он госпитализирован с ожогами кистей.

Как сообщило в среду Главное управление МЧС по региону, сигнал о возгорании нефтяной скважины на Таллинском месторождении-2, что в пяти километрах от села Таллы Грачевского района, поступил в 7.00.

По прибытии подразделений огнеборцев в 8.20 происходило факельное горение газового фонтана буровой скважины. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, высота факела - 25 метров.

Пострадал один человек, получивший ожоги кистей рук III степени. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение Грачевской ЦРБ.

На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Зенов. Объявлен сбор ОП №3 города Бузулука.

Сейчас борьбу с огнем ведут 50 человек и 14 единиц техники.