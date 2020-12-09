В Башкирии четыре ребенка отравились в бассейне парами хлора

В Учалах началась доследственная проверка по факту отравления детей парами хлора в бассейне. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным ведомства, произошло это на занятиях по плаванию в бассейне учалинского "Дворца творчества". Сообщается, что 16 детей в возрасте восьми до 12 лет и два тренера сначала почувствовали резкий запах хлора, а потом им стало плохо. После этого все они покинули бассейн.

Четверых детей отвезли в больницу, где врачи диагностировали у них отравление парами хлора. После осмотра и оказания первой помощи ребят отпустили домой на амбулаторное лечение.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками полиции и специалистами Роспотребнадзора. Сейчас следователи осматривают место происшествия, чтобы назначить комплекс экспертных исследований. Идет опрос работников учреждения и свидетелей.