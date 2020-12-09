Коррумпированность общества, причем не только в России, но и во всем мире, растет с каждым годом. Неслучайно даже есть международный день борьбы с коррупцией. Как обстоят дела в Башкортостане, рассказал на деловом завтраке в "Российской газете" прокурор РБ Владимир Ведерников.

Владимир Викторович, весной 2020 года Национальный антикоррупционный комитет в числе регионов России с низким уровнем коррупции, помимо Костромской, Тульской, Ярославской областей и Татарстана, назвал Башкирию. Неужели у нас все так благополучно?

Владимир Ведерников: Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя данные Генпрокуратуры России о рейтинге регионов уровня коррупции, действительно, дал положительную оценку республике. Но это не значит, что коррупции в регионе нет и с ней не надо бороться.

Однако сразу хочу подчеркнуть: в Башкортостане растет не число подобных преступлений, а, прежде всего, показатели выявляемости. По сравнению с прошлым годом количество вскрытых коррупционных нарушений выросло на 18 процентов. Мы активно ведем работу в данном направлении: прокуроры ежегодно фиксируют свыше трех тысяч нарушений в сфере противодействия коррупции, более двух тысяч нормативных правовых актов (приказов и постановлений), которые содержат лазейки для нечистых на руку чиновников. Так мы снижаем вероятность злоупотреблений.

За 11 месяцев 2020 года в республике выявили 1 054 преступления коррупционной направленности. Треть из них- взяточничество и коммерческий подкуп. На втором месте - мошенничество с использованием служебного положения - 255 фактов. Также вскрыли 250 случаев служебного подлога и 78 фактов злоупотребления и превышения должностных полномочий.

Кстати, самыми коррумпированными являются сотрудники правоохранительных органов. Именно они чаще всего проходили по делам о получении взяток свыше 10 тысяч рублей.

Берут мзду наличными или "борзыми щенками"?

Владимир Ведерников: Много чем. Это - деньги, квартиры, автомобили, топливо, мебель, канцелярские товары, продукты питания и алкоголь. Например, Благоварский межрайонный суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего начальника ГИБДД районного отдела полиции, который за "подарок" в виде офисного кресла, кофе, конфет и 10 пачек бумаги распорядился вернуть предпринимателю арестованный автомобиль.

А председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Иглинского района за выдачу разрешения на строительство получил от директора коммерческой организации квартиру в строящемся доме. За это суд приговорил экс-чиновника к реальному лишению свободы.

Уже бывший замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД получил за свою помощь снегоход и деньги. В ходе расследования выяснилось, что он также совершил ряд махинаций с землей в Уфимском районе. В итоге экс-полицейский следующие восемь лет своей жизни проведет в колонии.

Как видите, наказания за взяточничество и коммерческий подкуп сегодня достаточно суровы, и суды республики все чаще назначают реальные сроки. Но штрафы также активно применяются: в этом году максимальный размер составил восемь миллионов рублей.

Много ли среди нарушителей антикоррупционного законодательства чиновников? Ваше мнение о деле Евгения Гурьева?

Владимир Ведерников: Нечистых на руку чиновников немало: по итогам наших проверок в госструктурах и органах местного самоуправления к дисциплинарной ответственности уже привлечено 231 должностное лицо.

По уголовному делу о превышении полномочий бывшим вице-премьером правительства Башкирии Евгением Гурьевым могу сказать только одно: прокуратуру не устраивает оправдательный приговор. Мы подали апелляцию.

Если говорить о других громких делах, то за последние три года к уголовной ответственности привлечены 10 руководителей администраций районов и городов. Сейчас расследуются дела в отношении глав Кушнаренковского района и города Октябрьского, бывшего главы Белорецкого района и его заместителя.

Кстати, прокуратура Башкирии одна из первых в России начала активно заниматься вопросами контроля за расходами чиновников. За восемь лет мы направили 20 исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неустановленные доходы. То есть чиновники не могли объяснить, на какие средства они покупали квартиры, машины, дачи, земельные участки и другое имущество. Общая сумма таких приобретений за восемь лет составила 400 миллионов рублей. В собственность государства за это время перешли 13 квартир, 12 домов или других помещений на земельных участках и 11 автомобилей, ранее принадлежавших экс-чиновникам.

В 2020 году мы направили в суды пять таких исков на сумму свыше 190 миллионов рублей. Один из них - о взыскании имущества бывшего замминистра жилищно-коммунального хозяйства республики, который приобрел валюту на сумму более 113 миллионов рублей, две квартиры в Уфе и два земельных участка в Крыму. Происхождение средств на эти покупки он не смог обосновать.

Конечно, чиновники отрицают свою вину. Пытаются убедить суд, что деньги им дал кто-то из родственников и знакомых, либо они сами заработали где-то. К примеру, экс-оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ уверял, что более 10 миллионов рублей он получил от родственника жены, который якобы выиграл их на бирже. Но документально доказать этот факт бывший полицейский не смог.

Сегодня в Башкирию направляются миллиарды рублей в рамках реализации национальных проектов. Прокуратура контролирует их расходование?

Владимир Ведерников: Для нас это одно из приоритетных направлений деятельности. В каждом подразделении мы определили ответственных работников, которые занимаются надзором за исполнением законодательства в данной сфере. В 2020 году прокуроры уже выявили более 890 нарушений, возбуждено три уголовных дела, 274 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а 181 юридическое и должностное лицо - к административной. Были зафиксированы и коррупционные нарушения.

К примеру, в Федоровском районе уголовное дело возбудили в отношении исполняющего обязанности главы администрации сельсовета и директора коммерческой организации. Их подозревают в хищении 744 тысяч рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на благоустройство парка.

Ключевой вопрос

Многие граждане не верят, что можно добиться чего-то без взятки...

Владимир Ведерников: К сожалению, в обществе бытует такое мнение. Но нужно понимать, что не все госслужащие - взяточники, большинство их них - честные и порядочные люди, вот только говорят о них не так много, как про тех, кто преступил черту закона. Выявлять и бороться с последними одной прокуратуре, без активной позиции граждан, сложно. Поэтому хочу сказать: не нужно бояться сообщить в прокуратуру или правоохранительные органы о том, что у вас вымогают взятку. Уверяю, ни один такой сигнал не останется без внимания. И если факты подтвердятся, любой чиновник, невзирая на его пост и положение, ответит по закону.