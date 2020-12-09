В Ижевске появился новый вид мошенничества - жителям многоквартирных домов навязывают проверку и очистку систем вентиляции.

Молодые люди ходят по подъездам, звонят в квартиры и сообщают, что в доме очищают или проверяют вентиляцию. При этом жителей просят подписать договор и оплатить услуги.

Дома обходят обычно днем, когда в квартирах остаются лишь пенсионеры. В среднем мошенники просят за "услугу" около пяти тысяч рублей. В конце ноября такие проверки начались в микрорайоне Буммаш - по улицам Дзержинского, Буммашевской, Воткинское шоссе, 9-го Января.

- Управляющие компании не собирают с жителей дополнительных средств за проверку или очистку системы вентиляции, - говорит Ирина Плигина, директор УК №8. - Эти работы входят в стоимость платы за жилищные услуги. Плановые проверки системы вентиляции управляющая компания организует регулярно. При этом жителям не требуется подписывать какие-либо договоры и платить дополнительно. Документы визирует председатель совета дома. Просим жителей быть бдительными!

В полицию Ижевска от пострадавших поступило восемь заявлений, сейчас ведомство проводит по ним проверку.

А как у соседей?

УМВД России по Кировской области призывает граждан не переводить свои сбережения незнакомым лицам ни под каким предлогом. Помните: современные технологии позволяют виртуально создавать любые номера телефона, которые определяются на экране потенциальной жертвы во время звонка. Таковым может быть номер службы поддержки банка или даже органов правопорядка.

Поводом для такого призыва стало уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В УМВД России по Кирову с заявлением обратилась жительница города, у которой мошенники выманили 3,5 миллиона рублей и убедили перечислить им еще один миллион рублей, которые женщина взяла в кредит. Полиция пытается установить личности злоумышленников.