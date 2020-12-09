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09.12.2020 08:02
Рубрика: Общество

Вольное дело

Осужденные приобретут навыки специалистов востребованных профессий
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 278(8332)
С 1 февраля следующего года на базе образовательного учреждения N 178 при исправительной колонии N 11 главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Нижегородской области для осужденных откроются пятимесячные курсы обучения специальности "сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом".
Среди осужденных нашлось немало желающих научиться мастерству сварщика. Фото: Фонд "Вольное дело" Среди осужденных нашлось немало желающих научиться мастерству сварщика. Фото: Фонд "Вольное дело"
Среди осужденных нашлось немало желающих научиться мастерству сварщика. Фото: Фонд "Вольное дело"

Об этом стало известно в ходе встречи активистов общественного совета ГУФСИН, представителей фонда "Вольное дело" и Нижегородского гуманитарно-технического колледжа (НГТК) с руководством образовательного учреждения N 178 и сотрудниками ИК-11. Курсы будут организованы в рамках реализации проекта "Ресоциализация осужденных через получение профессии".

- Получить навыки сварщика-профессионала в группе первого набора смогут не менее 25 осужденных, отбывающих наказание в ИК-11, - говорит Андрей Мастрюков, член общественного совета ГУФСИН. - Среди них уже проведено анкетирование, по результатам которого можно сделать вывод: желающих пройти курсы немало.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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По словам Андрея Мастрюкова, сейчас закуплены учебная литература и сварочное оборудование, а классы для проведения теоретических занятий здесь уже есть. С начальниками отрядов и мастерами профессионального обучения ИК-11 проведен тренинг на тему "Мотивация осужденных к получению образования".

Представители НГТК рассказали присутствующим об инновационных подходах в организации электронного и дистанционного образовательного процесса, психологических и социальных подходах в мотивации осужденных к получению образования и профессии во время отбывания наказания. К слову, НГТК на протяжении пяти лет предоставляет осужденным исправительных колоний Нижегородской области возможность получения среднего специального и высшего образования. Колледж изначально создавался как учебное заведение, обладающее своей электронной площадкой для качественного дистанционного обучения. Сегодня, когда многие учебные заведения ищут возможности и технологии онлайн-образования, этот опыт оказался как нельзя кстати. Крупнейшей учебной базой является ИК-11: четырнадцать человек, отбывающих наказание в этой колонии, сейчас учатся в вузах и колледжах.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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НГТК и вузы-партнеры предоставляют осужденным возможность повышения квалификации по многим направлениям. Например, среднее профессиональное образование можно получить по специальностям "право и организация социального обеспечения", "прикладная информатика", "экономика и бухгалтерский учет", "земельно-имущественные отношения", "землеустройство", "оперативная деятельность в логистике". Высшее образование - по специальностям "юриспруденция", "менеджмент", "экономика", "психология", "информатика и вычислительная техника". Осужденные не только учатся, но и защищают дипломные работы, находясь непосредственно в колонии: в 2019-2020 учебном году защитили и получили дипломы три человека.

Справка "РГ"

Встреча в ИК-11 состоялась в рамках программы "Возвращение", которую с 2013 года реализуют в исправительных учреждениях фонд социальных инноваций "Вольное дело" и ГУФСИН по Нижегородской области. Программа включает в себя проекты, направленные на оказание помощи освободившимся в постпенитенциарной реабилитации.

Например, в профессиональном училище при ИК-20 (Лукоянов) создана учебно-материальная база и организовано обучение более 160 осужденных профессии "автослесарь". Среди осужденных проведен конкурс бизнес-идей, по результатам которого победителями стали представители ИК-11 и ИК-2.

Проект "Ресоциализация осужденных через получение профессии", в котором при содействии Нижегородского гуманитарно-технического колледжа участвуют образовательное учреждение N 178 и ИК-11, помогает людям, освободившимся из исправительных колоний, успешно трудоустроиться и работать на предприятиях региона.

В регионах Общество Образование Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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