С 1 февраля следующего года на базе образовательного учреждения N 178 при исправительной колонии N 11 главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Нижегородской области для осужденных откроются пятимесячные курсы обучения специальности "сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом".

Об этом стало известно в ходе встречи активистов общественного совета ГУФСИН, представителей фонда "Вольное дело" и Нижегородского гуманитарно-технического колледжа (НГТК) с руководством образовательного учреждения N 178 и сотрудниками ИК-11. Курсы будут организованы в рамках реализации проекта "Ресоциализация осужденных через получение профессии".

- Получить навыки сварщика-профессионала в группе первого набора смогут не менее 25 осужденных, отбывающих наказание в ИК-11, - говорит Андрей Мастрюков, член общественного совета ГУФСИН. - Среди них уже проведено анкетирование, по результатам которого можно сделать вывод: желающих пройти курсы немало.

По словам Андрея Мастрюкова, сейчас закуплены учебная литература и сварочное оборудование, а классы для проведения теоретических занятий здесь уже есть. С начальниками отрядов и мастерами профессионального обучения ИК-11 проведен тренинг на тему "Мотивация осужденных к получению образования".

Представители НГТК рассказали присутствующим об инновационных подходах в организации электронного и дистанционного образовательного процесса, психологических и социальных подходах в мотивации осужденных к получению образования и профессии во время отбывания наказания. К слову, НГТК на протяжении пяти лет предоставляет осужденным исправительных колоний Нижегородской области возможность получения среднего специального и высшего образования. Колледж изначально создавался как учебное заведение, обладающее своей электронной площадкой для качественного дистанционного обучения. Сегодня, когда многие учебные заведения ищут возможности и технологии онлайн-образования, этот опыт оказался как нельзя кстати. Крупнейшей учебной базой является ИК-11: четырнадцать человек, отбывающих наказание в этой колонии, сейчас учатся в вузах и колледжах.

НГТК и вузы-партнеры предоставляют осужденным возможность повышения квалификации по многим направлениям. Например, среднее профессиональное образование можно получить по специальностям "право и организация социального обеспечения", "прикладная информатика", "экономика и бухгалтерский учет", "земельно-имущественные отношения", "землеустройство", "оперативная деятельность в логистике". Высшее образование - по специальностям "юриспруденция", "менеджмент", "экономика", "психология", "информатика и вычислительная техника". Осужденные не только учатся, но и защищают дипломные работы, находясь непосредственно в колонии: в 2019-2020 учебном году защитили и получили дипломы три человека.

Справка "РГ"

Встреча в ИК-11 состоялась в рамках программы "Возвращение", которую с 2013 года реализуют в исправительных учреждениях фонд социальных инноваций "Вольное дело" и ГУФСИН по Нижегородской области. Программа включает в себя проекты, направленные на оказание помощи освободившимся в постпенитенциарной реабилитации.

Например, в профессиональном училище при ИК-20 (Лукоянов) создана учебно-материальная база и организовано обучение более 160 осужденных профессии "автослесарь". Среди осужденных проведен конкурс бизнес-идей, по результатам которого победителями стали представители ИК-11 и ИК-2.

Проект "Ресоциализация осужденных через получение профессии", в котором при содействии Нижегородского гуманитарно-технического колледжа участвуют образовательное учреждение N 178 и ИК-11, помогает людям, освободившимся из исправительных колоний, успешно трудоустроиться и работать на предприятиях региона.