В Оренбуржье 15 экопостов уличили в занижении показателей загазованности

В Оренбуржье возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере государственной системы экологического мониторинга. Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки: по данным надзорного ведомства, из 42 стационарных экопостов 15 занижали показатели загазованности воздуха.

Об этом в среду сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Как уже писала "РГ", резонансный скандал вокруг региональной системы экомониторинга вспыхнул в начале октября. Проведенная надзорным ведомством проверка установила, что экопосты, которые должны отслеживать состояние воздуха на территории области, выдавали недостоверные данные, поскольку были оснащены неисправным, а то и вовсе контрафактным оборудованием.

Напомним, что состояние воздуха в регионе, где ведут активную деятельность нефте- и газодобывающие компании, для местных жителей уже много лет значится в числе самых злободневных проблем. По количеству вредных выбросов в атмосферу Оренбуржье занимает первые строчки экологического антирейтинга Приволжья. Ежегодно предприятия области "выдыхают" более 500 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Власти рапортуют о том, что держат вопрос на контроле: на территории области установлено 42 стационарных экопоста, а с февраля текущего года в регионе заработала единая система экологического мониторинга окружающей среды. Все данные с постов поступают на интерактивную карту. Однако число жалоб не снижалось.

Прокурорская проверка с участием специалистов Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ГСМ) показала, что основания для беспокойства у жителей региона были: 15 стационарных экопостов, расположенные в селах Илек, Сакмара, поселке Переволоцкий, городах Оренбурге, Орске, Медногорске и Бузулуке, эксплуатировались в ненадлежащем техническом состоянии и, как следствие, выдавали недостоверные показатели содержания вредных веществ в атмосфере. Выяснилось, что по условиям договоров, заключенных с экологической службой региона, обязанности по техническому обслуживанию оборудования были возложены на коммерческую организацию.

- Однако взятые на себя обязательства фирма в полном объеме не исполняла, вводила заказчика в заблуждение относительно работоспособности приборов, а выделенными бюджетными средствами в размере более 250 тысяч рублей распорядилась по собственному усмотрению, - пояснила старший помощник прокурора области Ольга Аникеева.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения".

После скандала ряд должностных лиц из ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" были уволены. Выделено 53 миллиона рублей на закупку нового оборудования для системы экомониторинга. Поставка необходимых комплектующих ожидается в конце 2020-го либо начале 2021 года. Прокуратура держит ситуацию на контроле.