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09.12.2020 11:28
Рубрика: Происшествия

В Татарстане при пожаре погибли три человека

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Три человека стали жертвами пожара в частном доме в поселке Алексеевское минувшей ночью.

Как сообщили в региональном управлении МЧС по Татарстану, сообщение о трагедии поступило около 00 часов 30 минут. Первые подразделения спасателей прибыли на место уже через четыре минуты, к тому времени огонь охватил всю площадь бревенчатой постройки с внешними размерами 5 на 9 метров.

Фото: Пресс-служба МЧС Свердловской области
В Свердловской области в сгоревшем доме найдены тела трех человек

Пожарные работали по рангу №1, на ликвидацию возгорания потребовалось около 40 минут. При обследовании дома были обнаружены тела двух женщин 73 и 32 лет, а также 33-летнего мужчины.

Как отметили в ведомстве, спастись удалось 16-летнему подростку. По его словам, он проснулся, услышав сигнал автоматического пожарного извещателя и сумел выбраться. Юноша рассказал, что вечером перед трагедией находившиеся в постройке распивали спиртные напитки и легли спать. Сам он также находился в сильном алкогольном опьянении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, расследование взято на особый контроль. Кроме того, сотрудники надзорного ведомства дадут правовую оценку работе местных органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

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