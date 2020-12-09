В Красноярске учителя заподозрили в издевательствах над детьми

В Красноярске полиция начала проверку одной из школ города, в которой родители жаловались на учителя физкультуры. Он, по их мнению, издевался над детьми: заставлял их мыть полы, бил, запирал в раздевалке.

О ситуации стало известно после публикации на одном из телеканалов. Согласно данным СМИ, учитель физкультуры применял физическую силу в отношении школьников. Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, по данному факту ведется проверка, инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены педагоги и родители.

Руководство школы ранее заявило, что учитель уже уволен.