В Новосибирске пассажира такси забили до смерти за неприличный жест

Пассажира такси в Новосибирске убили в драке после возникшего на дороге конфликта. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, поводом для кровавой разборки стали неприличные жесты пострадавшего, они возмутили водителя проезжавшего рядом автомобиля.

Таксист приехал на вызов 38-летнего мужчины, маршрут пролегал через Калининский район Новосибирска. Около 22.30 вблизи дома № 14 по улице Богдана Хмельницкого пассажир такси обругал водителя проезжавшей мимо машины, а затем использовал неприличный жест. Оскорбленный водитель начал прижимать такси к обочине, принуждая шофера остановиться.

Добившись того, чтобы такси остановилось, раздраженный мужчина вышел из своей машины и начал избивать обидчика руками и ногами по голове. В результате пассажир такси скончался от черепно-мозговой травмы в машине скорой помощи, а нападавший скрылся с места преступления.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, 31-летний подозреваемый находился за рулем Mercedes-Benz. Его личность была установлена в кратчайшие сроки, однако оперативно найти не удалось. Как выяснилось позже, мужчина скрывался от правоохранителей на съемной квартире в Октябрьском районе.

Следователи обратились к общественности и СМИ с просьбой о помощи в поимке подозреваемого. Сотрудники полиции начали планомерно опрашивать не только свидетелей происшествия, но и близких друзей предполагаемого преступника. Вероятно, это и подвигло мужчину явиться в участок с повинной и признаться в содеянном через двое суток после рокового дорожного конфликта.

Сейчас ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По решению суда фигурант уголовного дела помещен под стражу.