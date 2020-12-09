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09.12.2020 09:14
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске пьяный вахтовик из Челябинска напал на полицейского

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали пьяного дебошира из Челябинска. Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, в отношении него было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как уточнили в Управлении на транспорте МВД по СФО, мужчина, агрессивно размахивающий руками и нецензурно бранящий всех вокруг, был замечен сотрудниками полиции в стерильной зон аэропорта. Было очевидно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, а потому дебошира препроводили в линейный отдел для составления административного протокола о нарушении порядка.

Выяснилось, что 33-летний челябинец работает в Сибири вахтовым методом и собирался улететь домой. Неприятная история могла бы закончиться для него административным штрафом, однако и в полицейском отделе он продолжил "показывать характер", оскорблял полицейских, а одному нанес удар ногой в область колена.

Этот эпизод стал поводом для возбуждения уголовного дела. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Максимальное наказание, которое грозит дебоширу, - лишение свободы сроком до пяти лет.

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