В Новосибирске пьяный вахтовик из Челябинска напал на полицейского

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали пьяного дебошира из Челябинска. Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, в отношении него было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Как уточнили в Управлении на транспорте МВД по СФО, мужчина, агрессивно размахивающий руками и нецензурно бранящий всех вокруг, был замечен сотрудниками полиции в стерильной зон аэропорта. Было очевидно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, а потому дебошира препроводили в линейный отдел для составления административного протокола о нарушении порядка.

Выяснилось, что 33-летний челябинец работает в Сибири вахтовым методом и собирался улететь домой. Неприятная история могла бы закончиться для него административным штрафом, однако и в полицейском отделе он продолжил "показывать характер", оскорблял полицейских, а одному нанес удар ногой в область колена.

Этот эпизод стал поводом для возбуждения уголовного дела. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Максимальное наказание, которое грозит дебоширу, - лишение свободы сроком до пяти лет.