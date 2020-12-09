В Новосибирске задержали "черных лесорубов"

Новосибирские полицейские при поддержке сотрудников ФСБ задержали организаторов незаконных рубок леса. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемые нанесли ущерб государству более чем на 15 миллионов рублей.

Двое новосибирцев подошли к нелегальной вырубке деревьев с промышленным масштабом. На территории одного из лесничеств области они спилили свыше 500 кубометров леса. При этом создали что-то вроде предприятия с наемными работниками.

При задержании одного из организаторов нелегального бизнеса бойцам ФСБ пришлось выламывать дверь квартиры. По решению суда он был заключен под стражу, а его подельник находится под подпиской о невыезде.

Полицией возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам грозит штраф от одного до трех миллионов рублей, либо наказание в виде лишения своды до семи лет.